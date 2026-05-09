Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

WRC

Ogier reforça liderança no Rali de Portugal

09 mai, 2026 - 20:09

Faltam quatro classificativas a disputar este domingo.

A+ / A-

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota) termina o sábado com vantagem reforçada no Rali de Portugal.

O nove vezes campeão do mundo ganhou 12 segundos em Amarante a Thierry Neuville (Hyundai), mais 4 em Paredes e mais 1 na

super especial de Lousada.

Esta última classificativa foi disputada em condições difíceis devido à chuva forte.

No final das contas deste sábado, o francês tem agora 21,9 segundos de vantagem sobre Neuville e 23,8 sobre Sami Pajari (Toyota).

Este domingo disputam-se as últimas quatro classificativas, incluindo a power-stage de Fafe.

Rali de Portugal - Após 19 especiais

1º Sébastien Ogier (Toyota), 3h09m13,3s

2º Thierry Neuville (Hyundai), a 21,9s

3º Sami Pajari (Toyota), a 25,8s

4º Oliver Solberg (Toyota), a 49,6s

5º Elfyn Evans (Toyota), a 58,2s

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)