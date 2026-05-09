- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-
WRC
Ogier reforça liderança no Rali de Portugal
09 mai, 2026 - 20:09
Faltam quatro classificativas a disputar este domingo.
O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota) termina o sábado com vantagem reforçada no Rali de Portugal.
O nove vezes campeão do mundo ganhou 12 segundos em Amarante a Thierry Neuville (Hyundai), mais 4 em Paredes e mais 1 na
super especial de Lousada.
Esta última classificativa foi disputada em condições difíceis devido à chuva forte.
No final das contas deste sábado, o francês tem agora 21,9 segundos de vantagem sobre Neuville e 23,8 sobre Sami Pajari (Toyota).
Este domingo disputam-se as últimas quatro classificativas, incluindo a power-stage de Fafe.
Rali de Portugal - Após 19 especiais
1º Sébastien Ogier (Toyota), 3h09m13,3s
2º Thierry Neuville (Hyundai), a 21,9s
3º Sami Pajari (Toyota), a 25,8s
4º Oliver Solberg (Toyota), a 49,6s
5º Elfyn Evans (Toyota), a 58,2s
- Bola Branca 18h15
- 08 mai, 2026
-