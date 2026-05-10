Jorge Martín regressa às vitórias mais de um ano depois
10 mai, 2026 - 15:44
Triunfo em Le Mans. Marco Bezzecchi continua a liderar o campeonato de MotoGP.
O espanhol Jorge Martín (Aprilia) voltou a vencer um grande prémio de MotoGP, ao triunfar em Le Mans, França, mais de um ano e meio depois da última vitória, na Indonésia, em 2024.
Depois de começar na sétima posição, o campeão do mundo de 2024 conseguiu triunfar na mítica pista francesa, em 41.18,001 minutos, menos 0,477 segundos do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) e 0,874 do que o japonês Ai Ogura (Aprilia), segundo e terceiro, respetivamente.
"É incrível, apenas posso dizer "viva a França". Estou muito grato à minha família, à equipa e aos adeptos, não tenho palavras", assumiu Martín.
Jorge Martín, que já tinha vencido a corrida sprint no sábado, voltou a vencer uma corrida principal de um grande prémio, algo que já não conseguia desde o GP da Indonésia, em setembro de 2024, ano em que se sagrou campeão mundial, então pela Ducati.
Após cinco provas, Marco Bezzecchi, que liderou 24 das 27 voltas em Le Mans, lidera o Mundial de MotoGP, com 128 pontos, mais um do que Jorge Martín, com o italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) a ser terceiro, com 84.
O fim de semana do Grande Prémio de França ficou marcado pela queda do campeão do mundo, o espanhol Marc Márquez (Ducati) na corrida sprint, que o obrigou a ser operado ao pé direito.
O dia de hoje foi muito positivo para os pilotos espanhóis, uma vez que Izan Guevara (Boscoscuro) venceu a corrida de Moto2 e Máximo Quiles (KTM) triunfou em Moto3.
No próximo fim de semana corre-se a sexta etapa do Mundial de motociclismo de velocidade, com o Grande Prémio da Catalunha.
