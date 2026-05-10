Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

MotoGP

Jorge Martín regressa às vitórias mais de um ano depois

10 mai, 2026 - 15:44

Triunfo em Le Mans. Marco Bezzecchi continua a liderar o campeonato de MotoGP.

A+ / A-

O espanhol Jorge Martín (Aprilia) voltou a vencer um grande prémio de MotoGP, ao triunfar em Le Mans, França, mais de um ano e meio depois da última vitória, na Indonésia, em 2024.

Depois de começar na sétima posição, o campeão do mundo de 2024 conseguiu triunfar na mítica pista francesa, em 41.18,001 minutos, menos 0,477 segundos do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) e 0,874 do que o japonês Ai Ogura (Aprilia), segundo e terceiro, respetivamente.

"É incrível, apenas posso dizer "viva a França". Estou muito grato à minha família, à equipa e aos adeptos, não tenho palavras", assumiu Martín.

Jorge Martín, que já tinha vencido a corrida sprint no sábado, voltou a vencer uma corrida principal de um grande prémio, algo que já não conseguia desde o GP da Indonésia, em setembro de 2024, ano em que se sagrou campeão mundial, então pela Ducati.

Após cinco provas, Marco Bezzecchi, que liderou 24 das 27 voltas em Le Mans, lidera o Mundial de MotoGP, com 128 pontos, mais um do que Jorge Martín, com o italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) a ser terceiro, com 84.

O fim de semana do Grande Prémio de França ficou marcado pela queda do campeão do mundo, o espanhol Marc Márquez (Ducati) na corrida sprint, que o obrigou a ser operado ao pé direito.

O dia de hoje foi muito positivo para os pilotos espanhóis, uma vez que Izan Guevara (Boscoscuro) venceu a corrida de Moto2 e Máximo Quiles (KTM) triunfou em Moto3.

No próximo fim de semana corre-se a sexta etapa do Mundial de motociclismo de velocidade, com o Grande Prémio da Catalunha.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 08 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

Papa Leão XIV

"Foi inacreditável a explosão de alegria na praça". Como os jornalistas da Renascença viram há um ano a eleição de Leão XIV

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na África do Sul

Corpo de português encontrado dentro de crocodilo na Á(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleições

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as eleiçõ(...)