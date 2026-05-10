Thierry Neuville vence Rali de Portugal depois de furo de Ogier
10 mai, 2026 - 14:55 • João Malheiro
Thierry Neuville conquistou este domingo o Rali de Portugal, a segunda vez na carreira, depois de o ter conseguido há oito anos.
O piloto da Hyundai i20 protagonizou uma cambalhota na tabela classificativa em Vieira do Minho 2, depois de um furo de pneu do até então líder Sébastien Ogier, da Toyota.
Já na power-stage, o mais veloz foi Adrien Formaux. E Oliver Solberg ficou na frente da classificação do Super Domingo.
A tabela global do campeonato mundial de rali continua a ser encabeçada por Elfyn Evans da Toyota.
Com o fim da prova portuguesa, a próxima ronda do campeoonato do mundo é o Rali do Japão, que se realiza entre 28 e 31 de maio.
