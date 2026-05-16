MotoGP

Alex Márquez ganha corrida sprint na Catalunha

16 mai, 2026 - 17:10

Este domingo disputa-se a corrida principal, que vale o dobro dos pontos.

O espanhol Alex Márquez (Ducati) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sexta ronda do campeonato do mundo, em que os dois primeiros do Mundial não pontuaram.

O mais novo dos irmãos Márquez cortou a meta com 0,041 segundos de vantagem sobre o compatriota Pedro Acosta (KTM), segundo, que largara da pole position, e 0,457 em relação ao italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati), que foi terceiro.

Sem Marc Márquez (Ducati), campeão em título, afastado devido a lesão sofrida na ronda anterior, em França, coube ao seu irmão dominar as hostilidades.

Acosta arrancou bem e tapou os caminhos a Alex, que ainda foi passado pelo francês Johann Zarco (Honda). Contudo, o piloto espanhol viria a subir à liderança poucas voltas depois, aguentando a carga final de Acosta.

O espanhol Jorge Martín (Aprilia), segundo classificado no campeonato, despistou-se e abandonou.

Já o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), líder do campeonato, mostrava pouco ritmo e terminava fora dos nove primeiros lugares, os pontuáveis.

Com estes resultados, Bezzecchi mantém o comando, com 129 pontos, mais dois do que Jorge Martín, que é segundo. Pedro Acosta é terceiro, com 92.

Domingo disputa-se a corrida principal.

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Há veados bêbedos nas estradas

Mais um pezinho de dança: político húngaro volta a "roubar a cena" na tomada de posse de Magyar como primeiro-ministro

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

Como se vive fora da rede elétrica?

