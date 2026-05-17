MotoGP

Alex Márquez com fratura de vértebra e clavícula

17 mai, 2026 - 17:54 • Lusa

O espanhol Alex Márquez (Ducati) sofreu uma fratura parcial da vértebra C7 e da clavícula direita na sequência da queda sofrida este domingo no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, informou a equipa italiana.

Alex Márquez colidiu com a KTM do compatriota Pedro Acosta na 12.ª volta do Grande Prémio catalão, sexta ronda da temporada, e acabou na escapatória, acabando por cair de forma aparatosa.

Depois de assistido no circuito de Montemeló, acabou transportado ao hospital geral da Catalunha, em Sant Cugat, onde os exames confirmaram a fratura na vértebra C7, no pescoço, e na clavícula direita, "que será estabilizada com a colocação de uma placa".

O mais novo dos irmãos Márquez será operado ainda hoje.

A corrida foi vencida pelo italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati).

