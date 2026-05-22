Morre Kyle Busch, estrela da NASCAR, aos 41 anos
22 mai, 2026 - 11:41 • Redação*
O bicampeão da NASCAR Cup Series era piloto da Richard Childress Racing.
O automobilismo norte-americano está de luto após ao falecimento repentino de Kyle Busch. O piloto do icónico carro dos M&Ms tinha sido hospitalizado durante a manhã de quinta-feira, devido a uma "doença severa" e acabou por morrer seis horas depois de dar entrada no hospital.
Conhecido pela alcunha "Rowdy", que faz alusão ao seu estilo agressivo e sem rodeios, era uma das figuras mais marcantes das corridas ovais americanas. Ao longo de 22 temporadas na principal categoria da modalidade (Cup Series) venceu 63 corridas e conquistou os campeonatos de 2015 e 2019. Nas três principais categorias da Nascar venceu 234 provas, um recorde absoluto da modalidade.
A notícia surge menos de duas semanas após Busch ter pedido assistência médica no final da corrida de Watkins Glen. Durante a prova, o piloto comunicou que necessitava de uma "injeção" assim que terminasse a corrida, quando batalhava contra uma forte constipação. Ainda assim acabou a prova no oitavo lugar.
Apesar do estado de saúde abaixo do ideal, voltou a competir em Dover no fim de semana seguinte. Na sexta-feira venceu a corrida da Truck Series ao serviço da Spire Motorsports, o seu 69.º triunfo na categoria.
Após a prova, quando questionado sobre o porquê de celebrar mais uma vitória como se fosse a primeira, Busch respondeu: "Porque nunca sabemos quando vai ser a última". O piloto ainda participou na corrida All-Star da Cup Series no domingo, obtendo o 17.º lugar. A vitória de sexta-feira acabou mesmo por ser a última do norte-americano.
Vários pilotos já manifestaram o seu choque com a morte de Busch, incluíndo Joey Logano, tricampeão da Cup Series, e Kyle Larson, também ele bicampeão e atual detentor da Bill Francis Cup.
Irmão mais novo de Kurt Busch, outra figura emblemática da Nascar, deixa um legado maior que apenas títulos e vitórias. A sua morte deixa uma vazio imensurável no universo da Nascar, pela personalidade, caráter e pelo que representava na comunidade.
Busch deixa uma mulher e dois filhos.
*texto editado por Hugo Tavares da Silva
