Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fórmula 1

Russell consegue “pole” para corrida sprint no Canadá

22 mai, 2026 - 23:01

Mercedes conseguiram os dois melhores tempos para a corrida deste sábado.

A+ / A-

O britânico George Russell (Mercedes) garantiu a 'pole position' para a corrida sprint do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.

O piloto da Mercedes cumpriu a melhor volta em 1:12.965 minutos.

O colega, Kimi Antonelli, fez o segundo tempo (1:13.033) e os dois McLaren os seguintes: Lando Norris (1:13.280) e Oscar Piastri (1:13.299).

Já na terceira fila estão os dois Ferrari: Lewis Hamilton em 5º (1:13.326) e Charles Leclerc em 6º (1:13.410).

A corrida sprint corre-se no sábado, a partir das 17h00, hora portuguesa.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 22 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)