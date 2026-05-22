Russell consegue “pole” para corrida sprint no Canadá
22 mai, 2026 - 23:01
Mercedes conseguiram os dois melhores tempos para a corrida deste sábado.
O britânico George Russell (Mercedes) garantiu a 'pole position' para a corrida sprint do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.
O piloto da Mercedes cumpriu a melhor volta em 1:12.965 minutos.
O colega, Kimi Antonelli, fez o segundo tempo (1:13.033) e os dois McLaren os seguintes: Lando Norris (1:13.280) e Oscar Piastri (1:13.299).
Já na terceira fila estão os dois Ferrari: Lewis Hamilton em 5º (1:13.326) e Charles Leclerc em 6º (1:13.410).
A corrida sprint corre-se no sábado, a partir das 17h00, hora portuguesa.
