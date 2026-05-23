- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-
Fórmula 1
Russell sai na frente para Grande Prémio do Canadá
23 mai, 2026 - 22:28 • Carla Fino
Britânico também conquistou a corrida sprint deste sábado.
George Russell (Mercedes) consegue a “pole position” para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.
O piloto britânico fez a melhor volta em com 1:12.578 minutos e vai ter a seu lado o companheiro de equipa Kimi Antonelli na primeira fila.
Logo a seguir ficaram os dois McLaren (Lando Norris e Oscar Piastri).
Já da terceira fila saem Lewis Hamilton (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull).
De recordar que já este sábado, Russell tinha vencido a corrida sprint.
Com estes resultados, Kimi Antonelli mantém a liderança do campeonato, com 106 pontos, mais 18 pontos que Russell.
Este domingo, disputa-se a corrida principal do Grande Prémio do Canadá, em Montreal, com início marcado para as 21h00 em Lisboa.
- Bola Branca 18h16
- 22 mai, 2026
-