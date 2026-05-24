Antonelli ganha no Canadá e faz história

O piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, vence o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1 e reforça a liderança do campeonato.

Antonelli beneficia da desistência do seu colega de equipa (George Russell) e tem agora 131 pontos, mais 43 para o britânico.

A relação entre os dois pilotos não está fácil e obrigou o patrão Toto Wolff a ter de intervir, por duas vezes neste fim de semana, para serenar os ânimos.

A luta pelos outros lugares do pódio também foi animada, com Lewis Hamilton (Ferrari) a garantir o segundo posto a cinco voltas do final quando ultrapassou Max Verstappen (Red Bull).

Lando Norris foi quem partiu melhor e subiu de terceiro a primeiro na primeira curva, mas desistiu à volta 40.

Nota para o facto de Antonelli ter feito história este domingo: primeiro piloto de sempre a conseguir as suas primeiras quatro vitórias de forma consecutiva.