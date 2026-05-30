Raúl Fernández vence corrida sprint em Itália
30 mai, 2026 - 16:08 • Lusa
A prova principal corre-se este domingo a partir das 13h00, hora portuguesa.
O espanhol Raúl Fernández (Aprilia) vence a corrida sprint do Grande Prémio de Itália de MotoGP, sétima das 22 etapas do Mundial de motociclismo de velocidade, ao dominar da primeira à última volta em Mugello.
O espanhol Marc Márquez (Ducati), sete vezes campeão e detentor do título, protagonizou uma partida espetacular, mas perdeu a liderança nas primeiras curvas do circuito italiano, para Fernández o também seu compatriota Jorge Martín (Aprilia).
Os dois pilotos da Aprilia destacaram-se da concorrência, com Fernández a avançar confortavelmente para o seu primeiro triunfo em corridas sprint, à frente de Martín, campeão mundial em 2024, que, em algumas ocasiões, até conseguia aproximar-se do companheiro de equipa, sem colocar em causa o triunfo.
No terceiro lugar terminou o italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), à frente do seu compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), líder do Mundial, que tinha partido da 'pole position', e Márquez, no regresso após as operações ao ombro e ao pé, no quarto e quinto lugares, respetivamente.
Bezzecchi lidera a classificação de pilotos do Mundial, com 148 pontos, mais 12 do que Martín, enquanto Fernández segue no quinto posto, com 80.
