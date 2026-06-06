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Chefe de equipa da Ferrari está sob observação hospitalar

06 jun, 2026 - 18:37 • Lusa

O francês Frédéric Vasseur realizou exames médicos num hospital do Mónaco.

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O francês Frédéric Vasseur, responsável pela equipa de Fórmula 1 Ferrari, encontra-se em observação, após ter passado por exames médicos num hospital do Mónaco, e falha este sábado as qualificações para o Grande Prémio monegasco.

“Fred Vasseur não estará presente no circuito hoje. Após a realização de exames médicos, Fred ficará em observação num estabelecimento de saúde local. Não será prestada qualquer outra informação médica”, revelou a escuderia italiana na sua conta do X.

A equipa transalpina conclui o comunicado desejando uma rápida recuperação a Vasseur, de 58 anos, dirigente que está a frente do conjunto de Maranello desde 2023.

A Ferrari ocupa presentemente o segundo lugar do Mundial de construtores, com 147 pontos, atrás da Mercedes (219), mais ainda nenhum dos seus dois pilotos, o monegasco Charles Leclerc e o britânico Lewis Hamilton, venceu qualquer corrida, das cinco já disputadas

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