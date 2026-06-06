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Fórmula 1. Antonelli conquista "pole position" no Mónaco

06 jun, 2026 - 20:45 • Lusa

O italiano da Mercedes, que lidera o Mundial de Pilotos, destronou o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) na última tentativa, por 43 milésimos de segundo.

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O piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) conquistou este sábado o primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, sexta ronda do Campeonato do Mundo.

Antonelli, que lidera o Mundial de Pilotos, destronou o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) na última tentativa, por 43 milésimos de segundo, relegando-o para segundo, com o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) em terceiro, a 0,168 segundos.

Esta foi a quarta "pole position" da carreira de Kimi Antonelli, na segunda temporada na Fórmula 1, todas conseguidas este ano, o que significa que já leva o primeiro lugar na qualificação em dois terços das provas já disputadas.

À de hoje, soma as conseguidas na China, Japão e Miami.

O primeiro a dar mostras de poder conquistar a "pole" foi Charles Leclerc (Ferrari), que joga em casa (é natural do Mónaco).

Mas, viu-se ultrapassado pelo companheiro de equipa Lewis Hamilton e, depois, por Max Verstappen. Até que apareceu a volta magistral de Antonelli nas ruas do principado, cimentando a candidatura ao título de pilotos.

O italiano lidera o campeonato, com 131 pontos, contra os 88 do britânico George Russell (Mercedes), que hoje não foi além do sexto lugar. Leclerc partirá de quarto, seguido do francês Isack Hadjar (Red Bull).

Depois das melhorias apresentadas na prova anterior, no Canadá, os McLaren viram-se relegados para o sétimo e oitavo lugares, com o australiano Oscar Piastri a bater o campeão em título, o britânico Lando Norris.

O Grande Prémio do Mónaco disputa-se a partir das 14h00 horas de domingo.

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  • 05 jun, 2026
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