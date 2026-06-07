- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
-
Fórmula 1
Antonelli mete a quinta. Prodígio italiano ganha GP do Mónaco
07 jun, 2026 - 21:28 • Ricardo Vieira
A corrida foi bastante caótica e atribulada, mas nada impediu o piloto natural de Bolonha de conquistar a sua quinta vitória consecutiva no campeonato.
Com apenas 19 anos, o prodígio italiano Kimi Antonelli venceu este domingo um acidentado Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1.
A corrida foi bastante caótica e atribulada, mas nada impediu o piloto natural de Bolonha de conquistar a sua quinta vitória consecutiva no campeonato.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Lewis Hamilton, em Ferrari, terminou no segundo lugar, com Isack Hadjar, da Red Bull, a garantir o último lugar do pódio.
Sete pilotos não acabaram a corrida, entre os quais o campeão do mundo Max Verstappen, que desistiu ao fim da primeira volta com um problema no seu Red Bull.
Kimi Antonelli lidera o campeonato de Fórmula 1, com 156 pontos, seguido de Lewis Hamilton (90) e George Russel (88).
- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
-
- Fórmula 1. Antonelli conquista "pole position" no Mónaco
- Antonelli ganha no Canadá e faz história
- Chefe de equipa da Ferrari está sob observação hospitalar
- Senna “queria ir para a Ferrari em 1994”. Antigo chefe da Scuderia recorda negociações com lenda da F1
- Verstappen previu em 2023 os problemas da F1 de 2026: “Não é bom para o desporto”
- Fórmula 1. Antonelli conquista "pole position" no Mónaco
- Antonelli ganha no Canadá e faz história
- Chefe de equipa da Ferrari está sob observação hospitalar
- Senna “queria ir para a Ferrari em 1994”. Antigo chefe da Scuderia recorda negociações com lenda da F1
- Verstappen previu em 2023 os problemas da F1 de 2026: “Não é bom para o desporto”