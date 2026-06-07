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Fórmula 1

Antonelli mete a quinta. Prodígio italiano ganha GP do Mónaco

07 jun, 2026 - 21:28 • Ricardo Vieira

A corrida foi bastante caótica e atribulada, mas nada impediu o piloto natural de Bolonha de conquistar a sua quinta vitória consecutiva no campeonato.

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Com apenas 19 anos, o prodígio italiano Kimi Antonelli venceu este domingo um acidentado Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1.

A corrida foi bastante caótica e atribulada, mas nada impediu o piloto natural de Bolonha de conquistar a sua quinta vitória consecutiva no campeonato.

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Lewis Hamilton, em Ferrari, terminou no segundo lugar, com Isack Hadjar, da Red Bull, a garantir o último lugar do pódio.

Sete pilotos não acabaram a corrida, entre os quais o campeão do mundo Max Verstappen, que desistiu ao fim da primeira volta com um problema no seu Red Bull.

Kimi Antonelli lidera o campeonato de Fórmula 1, com 156 pontos, seguido de Lewis Hamilton (90) e George Russel (88).

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