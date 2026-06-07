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MotoGP
Márquez chega às 100 vitórias e relança Mundial de MotoGP
07 jun, 2026 - 15:50 • Lusa
Marc bateu o também espanhol Pedro Acosta (KTM) por 1,343 segundos, numa prova que teve um acidente que deixou quatro pilotos de fora logo à primeira curva.
O piloto espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio da Hungria de MotoGP, oitava ronda da temporada, e aproveitou as desistências dos dois primeiros do campeonato para reentrar a luta pelo título mundial.
Márquez, que somou a 100ª vitória da carreira no circuito de Balaton, bateu o compatriota Pedro Acosta (KTM) por 1,343 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 11,632.
A corrida ficou marcada pelo acidente que aconteceu logo na primeira curva e que deixou de fora quatro pilotos.
O espanhol Jorge Martin (Aprilia), segundo classificado do Mundial, perdeu o controlo da sua mota na travagem e provocou uma carambola que atirou com o líder do campeonato, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), e com os espanhóis Fermin Aldeguer (Ducati) e Raul Fernandez (Aprilia) para fora de corrida.
Martin, campeão em 2024, ainda foi levado ao centro médico do circuito húngaro, mas não foi diagnosticada qualquer fratura, apenas abrasões nas costas.
A partir daí, a luta resumiu-se a Pedro Acosta e Marc Márquez, com Francesco Bagnaia já mais atrás e sem ninguém que o incomodasse para o terceiro posto.
“Desde o início sabia que não iria conseguir lutar com eles os dois. Hoje, não tinha a velocidade deles. Já tinha uma boa vantagem para quem vinha atrás e decidi ficar ali”, explicou Bagnaia, campeão em 2022 e 2023.
Na segunda volta, Acosta saltou para o comando, mas Márquez, campeão mundial em título, respondeu a meio da corrida, que teve 26 voltas.
Acosta ainda conseguiu recuperar o comando, sustendo o ataque seguinte do campeão com uma manobra em que os dois quase se tocaram, mas Marc Márquez estava mais rápido e conseguiu, pouco depois, recuperar definitivamente o primeiro lugar.
“Tentámos tudo. Foi uma boa batalha, espero que as pessoas tenham gostado”, disse Acosta, que continua sem conseguir vencer com a KTM.
Já Marc Márquez regressou aos triunfos 266 dias depois. O campeão não vencia desde o GP de San Marino do ano passado. Depois disso, um calvário de lesões deixou-o fora das últimas corridas do campeonato passado e, já este ano, nova lesão, sofrida no GP de França, fê-lo voltar à mesa de operações devido a uma fratura no pé direito. O catalão aproveitou para debelar um problema no ombro direito que o vinha condicionando desde o arranque da temporada e hoje ficou evidente que, nas primeiras corridas desta temporada, pilotava condicionado.
“Foi uma vitória cara. Depois do ano passado tudo mudou. O desporto é assim. Mas sabia que havia aqui uma boa hipótese de vencer”, sublinhou Márquez, que ofereceu à Ducati também a sua 100ª vitória.
Este foi o 74.º triunfo da carreira do piloto espanhol na categoria rainha, estando, agora, a 15 do recorde estabelecido por Valentino Rossi.
O japonês Ai Ogura (Aprilia) foi o quarto classificado, seguido do italiano Luca Marini (Honda).
O brasileiro Diogo Moreira (Honda) foi sexto, à frente do espanhol Iker Lecuona (Ducati). O piloto espanhol, que atualmente é o segundo classificado no Mundial de Superbikes, foi chamado a substituir o espanhol Alex Márquez, lesionado desde o GP da Catalunha.
Com estes resultados, Marco Bezzecchi manteve o comando do campeonato, com 180 pontos e os mesmos 20 de vantagem sobre Jorge Martin, que é segundo. Mas Marc Márquez, que já tinha vencido a corrida sprint da véspera, saltou agora para o quinto lugar, com 108 pontos.
Com 14 provas por disputar e 518 pontos em disputa, Marc Márquez mostrou que está recuperado para voltar a lutar pelo título.
A próxima ronda será o GP da República Checa, dentro de duas semanas.
- Bola Branca 18h14
- 05 jun, 2026
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