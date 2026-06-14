Félix da Costa em sexto e Albuquerque em nono nas 24 Horas de Le Mans

A Toyota venceu este domingo a edição de 2026 das 24 Horas de Le Mans, numa prova em que António Félix da Costa (Alpine) terminou na sexta posição e Filipe Albuquerque (Cadillac) no nono lugar.

O Toyota nº 7, conduzido pelo britânico Mike Conway, pelo japonês Kamui Kobayashi e pelo neerlandês Nyck de Vries, terminou à frente do BMW nº 20, de Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde.

O outro Toyota, partilhado por Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, completou o pódio da 94ª edição da prova francesa.

António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi terminaram no sexto lugar, ao volante do Alpine nº 35, na mesma volta dos vencedores.

A tripulação do piloto português partiu da terceira posição da grelha e esteve entre os primeiros durante a corrida, tendo Félix da Costa passado também pela liderança.

O Alpine terminou a dois minutos e 30 segundos do Toyota vencedor e a 7,7 segundos do Ferrari nº 51, quinto classificado.

"Demos tudo o que tínhamos. Tanto eu como o Charles e o Ferdinand fizemos uma corrida sem qualquer toque, saída de pista ou penalização", afirmou Félix da Costa, citado pela sua assessoria de imprensa.

O piloto português referiu que a equipa cumpriu a estratégia e as paragens nas boxes, mas não teve andamento suficiente para discutir as primeiras posições com Toyota, BMW e Cadillac.

"Estivemos competitivos, mas não o suficiente. Faltou-nos um pouco para lutar com a Toyota, a BMW e a Cadillac", acrescentou.

O Cadillac nº 101, conduzido por Filipe Albuquerque e pelos norte-americanos Ricky Taylor e Jordan Taylor, terminou na nona posição.

A equipa da Wayne Taylor Racing enfrentou várias penalizações e dificuldades de rendimento ao longo da corrida, ficando afastada da disputa pelas primeiras posições.

"Demos tudo o que tínhamos, mas pequenos problemas e as penalizações acabaram por ditar o nosso resultado", afirmou Filipe Albuquerque, destacando o facto de a equipa ter conseguido concluir a corrida, apesar dos contratempos: "Nunca baixámos os braços e levámos o carro até ao fim".

O Cadillac nº 12 terminou na quarta posição, à frente do Ferrari n.º 51 e do Alpine de Félix da Costa.

A Toyota alcançou a sexta vitória absoluta nas 24 Horas de Le Mans e a primeira desde 2022.