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Fórmula 1
Hamilton de regresso às vitórias, a primeira na Ferrari
14 jun, 2026 - 16:45 • Lusa
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) desistiu, mas mantém o comando do Mundial de F1.
O piloto britânico Lewis Hamilton (Ferrari) somou este domingo a primeira vitória na Fórmula 1 desde que trocou a Mercedes pela Ferrari, em 2024, ao triunfar no Grande Prémio de Barcelona-Catalunha, sétima ronda da temporada.
Hamilton, que não vencia desde o GP da Bélgica de 2024, bateu os compatriotas George Russell (Mercedes), por 19,561 segundos, e Lando Norris (McLaren), campeão em título, por 23,719, num pódio totalmente britânico.
Max Verstappen levou o seu Red Bull ao quarto posto, seguido de Oscar Piastri. O segundo Red Bull de Isack Hadjar terminou na sexta posição, à frente de Pierre Gasly.
Os últimos lugares pontuáveis foram ocupados por Franco Colapinto, Liam Lawson e o rookie Arvid Lindblad, que fechou o top 10.
Foram vários os abandonos este domingo: Antonelli e Leclerc, mas também Lance Stroll, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Oliver Bearman.
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) desistiu a quatro voltas do final, com problemas mecânicos, mas mantém o comando do Mundial, com 156 pontos, contra os 115 de Hamilton, que somou a 106ª vitória da carreira.
- Bola Branca 18h16
- 12 jun, 2026
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