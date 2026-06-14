Miguel Oliveira desiste por problemas físicos em Itália

O piloto português Miguel Oliveira (BMW) desistiu na segunda corrida da ronda de Emilia-Romagna do Mundial de Superbikes, em Misano, sétima prova da temporada, devido a problemas físicos.

Oliveira, que regressou nesta ronda à competição, após duas provas de ausência face a uma lesão no ombro direito, parou na sétima das 21 voltas previstas ao traçado de Misano, depois de ter sido o sexto classificado na corrida Superpole durante a manhã.

A prova foi ganha pelo italiano Nicolò Bulega (Ducati), que bateu o espanhol Iker Lecuona (Ducati) por 5,101 segundos, enquanto o italiano Yari Montella (Ducati) foi terceiro, a 14,016.

Esta foi a 25.ª vitória consecutiva de Bulega, 21.ª esta temporada, tornando-se no primeiro piloto de sempre a conseguir sete 'hat tricks' (vencer as três corridas do fim de semana) na mesma temporada.

Mais uma vez, Bulega não arrancou tão bem quanto Lecuona, mas recuperou o primeiro lugar ainda na primeira volta, liderando até cortar a linha de meta.

Miguel Oliveira rodou na nona posição enquanto o físico aguentou, até abandonar na sétima volta.

Com estes resultados, Bulega chegou aos 434 pontos, mais 121 do que Lecuona, que somou o 18º segundo lugar consecutivo, um novo máximo na categoria, enquanto o piloto português mantém o nono lugar, com 97 pontos.

A próxima ronda do Mundial de Superbikes será em Donnington (Inglaterra), a 12 de julho.