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MotoGP

Bagnaia ganha corrida sprint na Chéquia

20 jun, 2026 - 21:15 • Lusa

Marco Bezzecchi caiu e abandonou.

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O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Chéquia de MotoGP, nona prova da temporada, em que o líder do Mundial, Marco Bezzecchi (Aprilia) abandonou devido a queda.

Bagnaia, que largou da terceira posição da grelha, terminou a prova com 0,241 segundos de vantagem sobre o japonês Ai Ogura (Aprilia) e 0,794 segundos sobre o espanhol Marc Márquez (Ducati).

Francesco Bagnaia que já não vencia uma corrida sprint desde o GP da Malásia do ano passado, fez um bom arranque, colocou-se na cabeça da corrida e controlou o ritmo a partir daí.

"Estou muito feliz. As primeiras duas voltas foram decisivas. Apertei e depois controlei", explicou o antigo campeão de 2022 e 2023, que se tornou no sexto vencedor diferente de corridas sprint esta temporada.

A prova ficou marcada pela queda do líder do campeonato, o italiano Marco Bezzecchi, após perder a frente da sua Aprilia, numa altura em que era quinto classificado.

Também o espanhol Pedro Acosta (KTM) caiu e abandonou.

Com estes resultados, Bezzecchi manteve o comando, com 180 pontos, mas agora apenas com 15 pontos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Aprilia), que foi quinto classificado.

Domingo disputa-se a corrida principal.
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