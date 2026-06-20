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MotoGP
Bagnaia ganha corrida sprint na Chéquia
20 jun, 2026 - 21:15 • Lusa
Marco Bezzecchi caiu e abandonou.
O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Chéquia de MotoGP, nona prova da temporada, em que o líder do Mundial, Marco Bezzecchi (Aprilia) abandonou devido a queda.
Bagnaia, que largou da terceira posição da grelha, terminou a prova com 0,241 segundos de vantagem sobre o japonês Ai Ogura (Aprilia) e 0,794 segundos sobre o espanhol Marc Márquez (Ducati).
Francesco Bagnaia que já não vencia uma corrida sprint desde o GP da Malásia do ano passado, fez um bom arranque, colocou-se na cabeça da corrida e controlou o ritmo a partir daí.
"Estou muito feliz. As primeiras duas voltas foram decisivas. Apertei e depois controlei", explicou o antigo campeão de 2022 e 2023, que se tornou no sexto vencedor diferente de corridas sprint esta temporada.
A prova ficou marcada pela queda do líder do campeonato, o italiano Marco Bezzecchi, após perder a frente da sua Aprilia, numa altura em que era quinto classificado.
Também o espanhol Pedro Acosta (KTM) caiu e abandonou.
Com estes resultados, Bezzecchi manteve o comando, com 180 pontos, mas agora apenas com 15 pontos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin (Aprilia), que foi quinto classificado.Domingo disputa-se a corrida principal.
- Bola Branca 18h15
- 19 jun, 2026
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