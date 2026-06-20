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Fórmula E

Félix da Costa penalizado perde segundo lugar na China

20 jun, 2026 - 16:58 • Lusa

A vitória sorriu ao britânico Jake Dennis.

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O piloto português António Félix da Costa (Jaguar) terminou no quarto lugar do E-Prix da China do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, depois de uma série de penalizações ter condicionado a classificação.

O piloto luso, que largou apenas do 12.º lugar da grelha, terminara a prova no segundo lugar, antes de uma penalização de cinco segundos o atirar para a quinta posição.

Mas outra penalização de cinco segundos, ao brasileiro Felipe Drugovich (Andretti) permitiu a Félix da Costa subir ao quarto posto.

O piloto natural de Cascais fechou esta 11.ª corrida da temporada a 5,702 segundos do vencedor, o britânico Jake Dennis (Andretti), com o espanhol Josep Martí (Cupra) a 2,104 segundos, com o neerlandês Nick De Vries (Mahindra) em terceiro, a 2,855.

"Grande corrida, muito inteligente na parte inicial a poupar energia. Acabámos em segundo na pista mas levámos uma penalização de cinco segundos, que para mim não é justa. Estamos a lutar para ver se conseguimos recuperar o segundo lugar", explicou António Félix da Costa.

Com estes resultados, o português ocupa o sexto lugar do campeonato, com 92 pontos, contra os 128 do líder, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar).

A próxima ronda será novamente na China, dentro de duas semanas.

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