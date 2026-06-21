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MotoGP

Marc Márquez ganha na República Checa

21 jun, 2026 - 18:25 • Lusa

Marco Bezzechi ficou fora da corrida depois de no sábado ter agredido, por duas vezes, um comissário de pista.

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O piloto espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu o Grande Prémio da República Checa de MotoGP, nona ronda do Campeonato do Mundo de Velocidade, e subiu ao quarto lugar da classificação.

Márquez, que partiu do quinto lugar, terminou com 0,421 segundos de vantagem sobre o japonês Ai Ogura (Aprilia), que foi segundo classificado, e 2,255 sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi terceiro.

O piloto italiano, campeão em 2022 e 2023, cedo assumiu a liderança, ultrapassando Ai Ogura, que largou da pole position pela primeira vez na sua carreira.

O piloto de 25 anos, conhecido pelas suas pontas finais fortes, chegou a baixar à terceira posição mas recuperaria o segundo lugar, após passar Bagnaia.

O piloto italiano não conseguiu replicar a atuação da véspera, que lhe valeu a vitória na corrida sprint, e, a cinco voltas do final, perdeu o comando para Marc Márquez, que liderou até à bandeirada de xadrez, apesar da pressão final de Ogura.

O espanhol, que venceu a prova anterior, na Hungria, procurava recuperar terreno para a liderança do campeonato, até porque o comandante Marco Bezzechi (Aprilia) ficou de fora da corrida deste domingo devido a uma penalização, depois de no sábado ter agredido, por duas vezes, um comissário de pista que tentava levantar a sua mota após uma queda que o deixou de fora da corrida sprint.

Já esta manhã, Bezzecchi dirigiu-se à curva do circuito onde opera o comissário agredido e pediu-lhe desculpas, entre lágrimas, que foram aceites. Após dois longos abraços, Bezzecchi ofereceu ao comissário um par de luvas de competição, como recordação.

Já o espanhol Jorge Martin (Aprilia) afundava-se no pelotão após cumprir uma penalização de duas voltas longas pelo incidente provocado na primeira volta da prova anterior, na Hungria, e que provocou a desistência de Bezzecchi.

Com a vitória de hoje, Marc Márquez recuperou 62 pontos em apenas duas provas e está já na quarta posição do campeonato, a 40 pontos de Bezzecchi, que mantém os 180 que trazia à partida para esta prova.

Martin, que ainda recuperou até nono depois de ter baixado ao 13.º lugar com a penalização, é segundo, a oito pontos do italiano, companheiro de equipa.

De fora, ficou também o espanhol Pedro Acosta (KTM), com problemas técnicos na sua mota.

A próxima ronda será o Grande Prémio dos Países Baixos, na próxima semana.

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  • 19 jun, 2026
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