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Abrandar é mais rápido na F1: Russell supera Ferrari e segura "pole position" para GP da Áustria

27 jun, 2026 - 16:38 • João Pedro Quesado

A corrida do GP da Áustria começa às 14 horas de Portugal continental, este domingo. Kimi Antonelli lidera o campeonato, com 156 pontos, contra 115 de Lewis Hamilton e 106 de George Russell.

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George Russell foi o mais rápido, este sábado, na qualificação para o GP da Áustria de F1, assegurando a "pole position" no início da corrida de domingo. O britânico da Mercedes superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, apesar do acidente de Max Verstappen numa das últimas curvas da volta.

Russell apenas levantou o pé do acelerador na penúltima curva, onde se mostrava a bandeira amarela após um pião ter atirado o Red Bull de Verstappen contra as barreiras. Por ser mostrada apenas uma bandeira amarela, em vez de duas, os pilotos não eram obrigados a abrandar "significativamente", como dizem os regulamentos.

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Armado com esse conhecimento, George Russell não desistiu da volta (ao contrário de Kimi Antonelli), quando Charles Leclerc e Lewis Hamilton ocupavam o primeiro e segundo lugares da tabela de tempos e o fim da Q3 (a fase final da qualificação) se aproximava. A vantagem de 0,5 segundos detida por Russell antes dessa curva reduziu-se a 0,2 segundos, e o britânico ficou com o primeiro lugar.

A manobra de Russell foi inicialmente anotada pelos comissários da FIA, mas estes descartaram ter havido uma infração. Para se conhecerem os dados que levaram a esta decisão, será preciso uma equipa recorrer da mesma — o certo é que o tempo do britânico no terceiro setor da volta foi apenas 0,027 segundos mais lento que na tentativa anterior.

A Ferrari, equipada com a primeira melhoria no motor dos novos regulamentos, continua sem conseguir ultrapassar a performance da Mercedes — pelo menos numa única volta. Resta saber se as temperaturas altas voltam a favorecer a equipa, como no Grande Prémio em Barcelona, e se a estratégia volta a ser correta.

Numa qualificação onde a Aston Martin voltou a ser a mais lenta, e a Cadillac continua a segunda equipa mais lenta, a Williams não conseguiu escapar à primeira eliminatória. Carlos Sainz falhou a Q2 por 0,021 segundos — que provavelmente perdeu com uma derrapagem na última curva —, enquanto Alexander Albon cometeu um erro na primeira curva.

A corrida do GP da Áustria começa às 14 horas de Portugal continental, este domingo. Kimi Antonelli lidera o campeonato, com 156 pontos, contra 115 de Lewis Hamilton e 106 de George Russell.

Resultado qualificação GP Áustria

  1. George Russell (Mercedes) 1m06,113s
  2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,236s
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,295s
  4. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,301s
  5. Max Verstappen (Red Bull) +0,362s
  6. Lando Norris (McLaren) +0,389s
  7. Oscar Piastri (McLaren) +0,398s
  8. Isack Hadjar (Red Bull) +0,519s
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,842s
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0,894s
  11. [Q2] Pierre Gasly (Alpine) 1m07,223s
  12. [Q2] Gabriel Bortoleto (Audi) +0,073s
  13. [Q2] Oliver Bearman (Haas) +0,300s
  14. [Q2] Nico Hulkenberg (Audi) +0,388s
  15. [Q2] Esteban Ocon (Haas) +0,594s
  16. [Q2] Franco Colapinto (Alpine) +0,948s
  17. [Q1] Carlos Sainz (Williams) 1m08,252s
  18. [Q1] Alexander Albon (Williams) +0,257s
  19. [Q1] Sergio Perez (Cadillac) +0,693s
  20. [Q1] Valtteri Bottas (Cadillac) +0,778s
  21. [Q1] Fernando Alonso (Aston Martin) +1,690s
  22. [Q1] Lance Stroll (Aston Martin) +2,111s
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