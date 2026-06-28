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MotoGP

Primeiro triunfo de Ogura no MotoGP

28 jun, 2026 - 15:55

Jorge Martin é o novo líder do campeonato, após queda feia de Marco Bezzecchi.

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O piloto Ai Ogura venceu a sua primeira corrida da carreira no MotoGP e foi em Assen, Países Baixos.

É o primeiro triunfo de um nipónico desde Makoto Tamada no GP do Japão em 2004.

No pódio, atrás do japonês, ficaram os espanhóis Raúl Fernández e Jorge Martín.

Com este triunfo, Marfim ascende à liderança do campeonato, com sete pontos de vantagem sobre Marco Bezzecchi.

O italiano, que liderava o campeonato, teve uma queda grave e foi transportado ao centro médico do circuito. Não há, para já, mais informações.

Após a corrida, Marc Márquez foi penalizado com a perda de uma posição por exceder os limites da pista na curva 13, caindo oficialmente do sexto para o sétimo lugar.

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