- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
MotoGP
Primeiro triunfo de Ogura no MotoGP
28 jun, 2026 - 15:55
Jorge Martin é o novo líder do campeonato, após queda feia de Marco Bezzecchi.
O piloto Ai Ogura venceu a sua primeira corrida da carreira no MotoGP e foi em Assen, Países Baixos.
É o primeiro triunfo de um nipónico desde Makoto Tamada no GP do Japão em 2004.
No pódio, atrás do japonês, ficaram os espanhóis Raúl Fernández e Jorge Martín.
Com este triunfo, Marfim ascende à liderança do campeonato, com sete pontos de vantagem sobre Marco Bezzecchi.
O italiano, que liderava o campeonato, teve uma queda grave e foi transportado ao centro médico do circuito. Não há, para já, mais informações.
Após a corrida, Marc Márquez foi penalizado com a perda de uma posição por exceder os limites da pista na curva 13, caindo oficialmente do sexto para o sétimo lugar.
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-