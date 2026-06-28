- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-
Fórmula 1
Russell vence e sobe a segundo no Mundial
28 jun, 2026 - 16:09 • Lusa
Antonelli lidera o campeonato.
O piloto britânico George Russell (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Áustria de Fórmula 1, oitava ronda da temporada, garantindo o sétimo triunfo da carreira.
Russell, que largou da pole position, bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 1,611 segundos e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) por 1,986, segundo e terceiro classificados, respetivamente.
Os dois Cadillac (Pérez e Bottas) abandonaram cedo devido a sobreaquecimento nos carros. Carlos Sainz (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin) também foram obrigados a desistir.
Já a Ferrari, que venceu a última corrida, terminou com o quinto lugar de Hamilton e o oitavo posto de Leclerc.
Com estes resultados, Antonelli mantém o comando do Mundial, com 171 pontos, mais 40 do que Russell, que é agora segundo colocado.
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
-