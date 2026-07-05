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Fórmula 1

Leclerc vence em Silverstone corrida que termina com "safety car"

05 jul, 2026 - 18:25 • Lusa

Max Verstappen despistou-se. Líder do Mundial de pilotos da Fórmula 1, Kimi Antonelli, teve problemas mecânicos.

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O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu este domigno o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, nona ronda da temporada, que terminou com o ‘safety car’ à frente do pelotão devido ao despiste do neerlandês Max Verstappen (Red Bull).

Leclerc deixou o britânico George Russell (Mercedes) na segunda posição e o também britânico Lewis Hamilton (Ferrari) na terceira, garantindo a 250.ª vitória da Ferrari na Fórmula 1, num dia em que o líder do Mundial, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), teve problemas mecânicos e terminou apenas em 16.º.

Com estes resultados, Antonelli mantém o comando do campeonato, com 179 pontos e 25 de avanço para George Russell, que é segundo.

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