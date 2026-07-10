Miguel Oliveira faz tempo modesto nos treinos livres em Donington Park

O português Miguel Oliveira (BMW) terminou no 20º lugar da tabela combinada dos treinos livres do Mundial de Superbikes, em Donington Park, no primeiro dia da ronda britânica do campeonato.

O português, que compete pela ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, rodou em 1.26,840 minutos, ficando a 1,380 segundos do mais rápido do dia, o italiano Nicolò Bulega (Ducati), líder do campeonato, com o também italiano Yari Montella (Ducati) em segundo, a 0,207 segundos, com o espanhol Iker Lecuona (Ducati) em terceiro, a 0,250.

Foi um dia difícil para a BMW no traçado britânico, com os dois pilotos da equipa oficial fora dos 10 primeiros lugares. Petrucci, regressado de lesão, foi o melhor representante da marca alemã, enquanto Oliveira fechou a sexta-feira na 20.ª posição, entre os italianos Stefano Manzi (Yamaha), 19º, e Bahattin Sofuoglu (Yamaha), 21º.

Na frente, Bulega confirmou o bom momento de forma e liderou as duas sessões de treinos livres.

O britânico Alex Lowes (Bimota) terminou o dia no quarto lugar, à frente do compatriota Tarran Mackenzie (Ducati), quinto classificado, apesar de uma forte queda nos instantes finais da segunda sessão de treinos livres, na curva 12, que obrigou à interrupção da sessão por alguns minutos.

Mackenzie foi transportado ao centro médico do circuito e declarado inapto, com lesões no ombro esquerdo e na perna/tornozelo, suspeitas de fraturas na clavícula e no tornozelo e uma concussão.

A ação em pista prossegue no sábado, com a terceira sessão de treinos livres, a Superpole e a primeira corrida da ronda britânica do Mundial de Superbikes.