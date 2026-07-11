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MotoGP
Marc Márquez ganha corrida sprint na Alemanha
11 jul, 2026 - 18:20 • Lusa
Corrida principal está marcada para este domingo.
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, 11ª prova da temporada, que decorre este fim de semana em Sachsenring.
Saindo da 'pole-position', o campeão do mundo em título liderou a corrida de início ao fim, superando, a exemplo do que sucedeu na qualificação, o seu irmão mais novo, Álex Marquez (Ducati-Gresini), e o italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).
O japonês Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) foi quarto, à frente do seu companheiro de equipa, o espanhol Raul Fernandez, e do atual líder do campeonato, o também espanhol Jorge Martin (Aprilia).
"O Alex forçou bastante e esteve muito próximo nas últimas voltas. Mas consegui manter um ritmo constante e acho que foi o que me permitiu vencer. Vamos ver se consigo reeditar amanhã (domingo) no Grande Prémio", afirmou o septuplo campeão do mundo de MotoGP.
Também conhecido como "The King of the Ring" (o Rei de [Sachsen]Ring", Marc Marquez confirmou ser intratável no circuito germânico, onde, no domingo, tentará alcançar um 13.º triunfo, o 10º em MotoGP, que lhe permitiria igualar dois recordes detidos pelo italiano Giacomo Agostini, recordista atual, com 13 triunfos no mesmo circuito, sendo que 10 em MotoGP.
No campeonato, Marquez, que conquistou a 19ª vitória em corridas sprint, um recorde, ganhou 12 pontos e recuperou oito para o líder Jorge Martin, que conta agora com apenas 32 pontos de vantagem.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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