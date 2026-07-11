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Miguel Oliveira 11º na primeira corrida em Donington Park

11 jul, 2026 - 18:03 • Lusa

Desta vez não venceu Nicolò Bulega. Este domingo realiza-se mais uma corrida.

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O piloto português Miguel Oliveira (BMW) foi 11º na primeira corrida da ronda britânica do Mundial de Superbikes, que decorre em Donington Park, prova ganha pelo espanhol Íker Lecuona (Aruba.it Racing-Ducati).

Miguel Oliveira, que rodou na 20ª posição nos treinos livres, concluiu a prova no 11º posto, a 28,689 segundos de Lekuona.

O espanhol alcançou este sábado a sua primeira vitória em superbikes nesta oitava prova do campeonato, após uma intensa luta com o seu companheiro de equipa e líder do campeonato, o italiano Nicolò Bulega, que tinha vencido todas as corridas até ao momento do campeonato e já levava 25 triunfos consecutivos.

Lecuona cumpriu as 23 voltas ao circuito em 32.58,594 minutos, com apenas 0,165 segundos de vantagem para Bulega.

A segunda corrida da ronda de Donington Park está agendada para domingo.

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