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MotoGP
Marc Márquez ganhou na Alemanha
12 jul, 2026 - 17:55 • Lusa
O campeonato de MotoGP é liderado pelo também espanhol Jorge Martín.
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, 11ª prova de 22 da temporada, disputado no circuito de Sachsenring, somando o terceiro triunfo do ano e relançando-se na luta pelo título mundial.
Márquez, que partiu da ‘pole position’, dominou a corrida de princípio a fim e bateu o japonês Ai Ogura (Aprilia) por 1,996 segundos, com o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) em terceiro, a 5,104.
O espanhol Jorge Martín (Aprilia), líder do campeonato, foi quinto classificado, numa prova em que não participou o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), lesionado na clavícula esquerda devido a uma queda sofrida no sábado.
Com este triunfo, Marc Márquez chegou às 10 vitórias em MotoGP no circuito de Sachsenring e às 13 vitórias no Grande Prémio da Alemanha, igualando dois recordes da lenda italiana Giacomo Agostini: o maior número de triunfos numa mesma prova e o maior número de vitórias num mesmo circuito na categoria rainha.
O piloto da Ducati somou ainda a 76.ª vitória em MotoGP e a 102.ª da carreira, juntando também mais um pleno de vitórias em corrida sprint e Grande Prémio desde a introdução do novo formato.
Na corrida, Marc Márquez arrancou bem e assumiu a liderança nos primeiros metros, seguido pelo irmão Álex Márquez (Ducati), por Ai Ogura, Raul Fernández, Fabio Di Giannantonio (Ducati), Jorge Martín e Pedro Acosta (KTM).
O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que partiu do 11.º lugar, ganhou três posições na primeira volta e aproximou-se do grupo da frente, numa fase em que Marc Márquez procurava impor um ritmo alto para partir o pelotão.
As primeiras voltas ficaram marcadas por várias quedas. Fabio Di Giannantonio, que já tinha caído no ‘warm up’ matinal, abandonou à quarta volta, depois de uma queda na curva 10, ficando pela primeira vez esta época sem pontuar numa corrida principal. Pouco depois, Joan Mir (Honda) também caiu, na curva 13, somando novo abandono em corrida.
Na frente, Marc Márquez manteve o comando, inicialmente pressionado pelo irmão Álex e por Raul Fernández, mas a corrida mudou à 10.ª volta, quando Álex Márquez caiu na curva 13. O incidente deixou o piloto da Ducati isolado na liderança, com uma vantagem que foi gerindo até final.
A partir desse momento, Marc Márquez passou a controlar a corrida com segurança, aumentando progressivamente a diferença para os perseguidores. Raul Fernández rodava em segundo, com Ai Ogura em terceiro, mas o japonês, como é seu hábito, aumentou o ritmo na fase final e, à 25ª volta, ultrapassou o espanhol para assegurar o segundo lugar.
Atrás do pódio, Pedro Acosta terminou na quarta posição, à frente de Jorge Martín, que segurou o quinto lugar diante de Bagnaia, sexto classificado.
Apesar do quinto lugar, Jorge Martín mantém a liderança do Mundial, agora com 208 pontos. Ai Ogura ocupa a segunda posição, com 194, enquanto Marc Márquez subiu ao terceiro lugar, com 190 pontos, reforçando a candidatura ao título antes da pausa de verão.
Antes da corrida, a Aprilia confirmou que o italiano Marco Bezzecchi foi operado com sucesso em Itália a uma fratura com deslocamento da clavícula esquerda, sofrida numa forte queda durante a qualificação, no sábado. A equipa adiantou que ainda é “demasiado cedo” para definir um prazo de recuperação. O italiano, que já foi líder do campeonato, baixou à quarta posição, com 186.
A próxima ronda será o GP da Grã-Bretanha, de 7 a 9 de agosto.
- Bola Branca 18h14
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