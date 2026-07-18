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Fórmula 1
Pole position para Antonelli na Bélgica
18 jul, 2026 - 17:09
Líder do mundial foi o mais rápido na qualificação.
O italiano Kimi Antonelli conquistou a pole position para o Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 1.
O piloto da Mercedes, que lidera o Campeonato do Mundo, cumpriu a volta mais rápida em 1:44.361, cerca de três décimas mais rápido que o holandês Max Verstappen (Red Bull).
Em Spa-Francorchamps, Lando Norris (McLaren) foi terceiro e George Russell (Mercedes) quarto.
Os dois Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ocupam a terceira linha da grelha de partida.
A corrida vai decorrer este domingo.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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