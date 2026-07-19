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Fórmula 1
Antonelli ganha e reforça liderança
19 jul, 2026 - 17:13 • Lusa
Sexta vitória da temporada para piloto italiano.
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Bélgica, 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1, e reforçou a liderança da classificação de pilotos.
Antonelli, que partiu da "pole position", bateu o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por 1,952 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) em terceiro, a 11,586 segundos.
Com a sexta vitória da temporada e a desistência do britânico George Russell (Mercedes), ainda na primeira volta, Antonelli tem, agora, 45 pontos de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que foi quarto classificado, e 50 sobre Russell, que baixou ao terceiro lugar.
- Bola Branca 18h15
- 17 jul, 2026
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