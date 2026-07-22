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Motores

Promessa do automobilismo português, Zdenec Chovanec morre aos 21 anos

22 jul, 2026 - 18:43 • Ricardo Vieira

Piloto com ascendência checa disputou os Campeonatos de Portugal de Karting antes de dar o salto para uma carreira internacional nos monolugares.

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Morreu Zdenec Chovanec, piloto de 21 anos que nos últimos anos competiu com a bandeira de Portugal.

A informação foi avançada esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

"É com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do falecimento prematuro de Zdenec Chovanec", lamenta a federação, numa publicação nas redes sociais.

Zdenec Chovanec disputou os Campeonatos de Portugal de Karting antes de dar o salto para uma carreira internacional nos monolugares.

O jovem piloto de ascendência checa, que nasceu na Venezuela, morreu no passado sábado.

As causas da morte não são conhecidas.

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