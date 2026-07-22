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Motores
Promessa do automobilismo português, Zdenec Chovanec morre aos 21 anos
22 jul, 2026 - 18:43 • Ricardo Vieira
Piloto com ascendência checa disputou os Campeonatos de Portugal de Karting antes de dar o salto para uma carreira internacional nos monolugares.
Morreu Zdenec Chovanec, piloto de 21 anos que nos últimos anos competiu com a bandeira de Portugal.
A informação foi avançada esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.
"É com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do falecimento prematuro de Zdenec Chovanec", lamenta a federação, numa publicação nas redes sociais.
Zdenec Chovanec disputou os Campeonatos de Portugal de Karting antes de dar o salto para uma carreira internacional nos monolugares.
O jovem piloto de ascendência checa, que nasceu na Venezuela, morreu no passado sábado.
As causas da morte não são conhecidas.
- Bola Branca 18h15
- 22 jul, 2026
-