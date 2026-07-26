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Fórmula 1

F1. Campeão vence na Hungria mas Antonelli reforça liderança

26 jul, 2026 - 18:25 • Lusa

Lando Norris (McLaren) bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

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O piloto britânico Lando Norris (McLaren), campeão mundial em título, venceu este domingo o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, somando o primeiro triunfo da temporada.

Norris, que largou da pole position pela primeira vez esta época, bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 15,080 segundos, com o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) em terceiro, a 18,728.

Com estes resultados, Kimi Antonelli cimentou a liderança do Mundial de Pilotos, aproveitando o sétimo lugar do britânico George Russell (Mercedes), que teve problemas na partida, e uma penalização de cinco segundos atribuída a Lewis Hamilton (Ferrari), que o deixou em quinto, para chegar aos 219 pontos, mais 50 do que o britânico da Ferrari.

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