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Guerra de Trump obriga F1 a mudar GP do Bahrain para a Malásia

26 jul, 2026 - 13:12 • João Pedro Quesado

O conflito no Golfo Pérsico obriga a corrida a mudar-se para um país a seis mil quilómetros de distância. O fim da temporada, com corridas no Qatar e em Abu Dhabi, ainda está em dúvida, e Imola pode ser a solução para reduzir as perdas.

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A Fórmula 1 anunciou este domingo que o Grande Prémio do Bahrain de 2026, cancelado em março, vai afinal fazer parte do calendário da temporada atual. A corrida, contudo, não vai decorrer no Bahrain, mas sim na Malásia, marcando o regresso do circuito de Sepang ao calendário.

O "Gulf Air Grande Prémio do Bahrain na Malásia" — é este o nome oficial do evento, fazendo lembrar o nome longo das corridas mais recentes em Imola — vai ter lugar entre 2 e 4 de outubro. O nome surge devido a grande parte dos custos do evento serem suportados pelo país do Médio Oriente, a mais de seis mil quilómetros de onde a corrida vai mesmo acontecer.

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A corrida aparece num fim de semana vago no calendário, entre os GPs do Azerbaijão (a 27 de setembro) e de Singapura (a 11 de outubro), criando uma nova sequência de três corridas seguidas.

A F1 procurava, desde março, forma de recuperar alguma das corridas canceladas em março, após o início da guerra entre Estados Unidos da América, Israel e Irão, que levou ao encerramento do estreito de Hormuz e a retaliações do Irão contra países aliados dos EUA — como o Bahrain — na região.

Os esforços diplomáticos entre EUA e Irão para interromper os ataques tinham dado à Fórmula 1 espaço para planear o regresso do GP do Bahrain a 4 de outubro. O regresso dos bombardeamentos mútuos tornou esse regresso impossível, pelo menos no formato habitual.

Criaram-se assim as condições para um regresso da F1 à Malásia, que já tinha tido negociações com a Formula One Management para recuperar o lugar no calendário. O circuito de Sepang recebeu a Fórmula 1 entre 1999 e 2017, tornando-se famoso pelas altas temperaturas e humidade, acompanhadas por ocasionais dilúvios de proporções bíblicas. Mas o país desistiu da ideia após a F1 apresentar uma fatura de, pelo menos, 60 milhões de euros para a corrida regressar.

Fim de temporada no Médio Oriente em dúvida

A guerra iniciada por Donald Trump contra o Irão projeta outra sombra sobre o calendário da F1 em 2026 — as últimas duas corridas são o GP do Qatar e o GP de Abu Dhabi, a 29 de novembro e 6 de dezembro.

A F1 vai tentar ao máximo que as corridas aconteçam — para manter pelo menos 23 corridas no calendário e para não perder o dinheiro pago pelas duas organizações para receber o campeonato. Mas, caso a instabilidade se mantenha no Golfo Pérsico, a F1 pode ser forçada a mudar os planos.

O circuito de Imola está a ser referido como uma potencial solução para essa situação. O Autódromo Enzo e Dino Ferrari receberia, assim, a última corrida do campeonato, provavelmente a 6 de dezembro — seria a primeira vez desde 1957 que a temporada terminaria na Europa. A decisão terá de ser tomada algures em setembro, devido ao planeamento logístico necessário.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, chegou a ser referido como uma hipótese para ser o palco do fim da temporada. Mas a ideia terá caído por terra devido à intenção do Autódromo de fazer obras antes do regresso do GP de Portugal em 2027.

O GP de Portugal ainda não tem data conhecida para 2027 — o calendário do próximo ano já devia ter sido divulgado, mas os problemas do calendário da atual temporada estão a obrigar a F1 a manter o foco em 2026.

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