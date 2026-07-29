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- 29 jul, 2026
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Fórmula 1
F1 em Portimão já tem data provisória: GP de Portugal de 2027 pode ser a 20 de junho
29 jul, 2026 - 18:30 • João Pedro Quesado
A guerra no Irão ainda pode trazer para a Europa a última corrida da temporada de 2026, mas a mudança no calendário só será confirmada em setembro. O Autódromo do Algarve terá deixado de ser opção para esse cenário devido à necessidade de obras, que não confirma à Renascença.
O calendário oficial de 2027 só será divulgado no outono, mas já existe uma possível data para o regresso do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 ao circuito de Portimão. O evento pode ter lugar a 20 de junho, entre os GPs do Mónaco e de Silverstone.
A data é avançada pelo "The Race", um site especializado em desporto motorizado, que publicou o plano da F1 para o calendário de provas de 2027. O GP de Portugal vai preencher a vaga deixada pelo GP dos Países Baixos, realizado em Zandvoort, mas em vez de ser a primeira corrida após a pausa do verão (no último fim de semana de agosto), ocupará o espaço do Grande Prémio de Barcelona-Catalunha.
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A opção de fazer a corrida no Autódromo Internacional do Algarve em junho permite às equipas e à F1 manter largamente a mesma operação logística que já levam a cabo há décadas nos meses de maio e junho, não obrigando a nenhuma alteração substancial de rotas no início da fase europeia da temporada.
Caso o GP de Portugal se realize entre 18 e 20 de junho, isso também significa que a F1 voltará a evitar competir com as 24 Horas de Le Mans (que decorrem na França entre 9 e 13 de junho).
O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, disse esta quarta-feira à imprensa especializada que o calendário oficial de 2027 apenas será divulgado no outono — habitualmente, as datas das corridas têm sido conhecidas em junho. O atraso deve-se aos constrangimentos gerados pela guerra no Irão, que também obriga a F1 a pensar num plano B para substituir novamente as corridas no Médio Oriente.
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A guerra entre Estados Unidos da América, Israel e Irão obrigou a F1 a, logo no início da temporada, cancelar os GPs do Bahrain e da Arábia Saudita, marcados para abril. Durante o cessar-fogo, a F1 encontrou espaço para a corrida no Bahrain (país separado do Irão apenas pelo Golfo Pérsico) em outubro. Contudo, o regresso dos ataques na região fez com que o GP mudasse de local para a Malásia.
É esse regresso das hostilidades que coloca em dúvida as corridas do final da temporada, marcadas para o Qatar, a 29 de novembro, e para Abu Dhabi, a 6 de dezembro. Domenicali afirmou que a F1 vai esperar por meados de setembro para tomar uma decisão, procurando ter "o máximo de tempo", mas para já são para avançar.
Caso o conflito continue, "a única possibilidade é terminar na Europa", para cumprir "o mesmo enquadramento temporal", cita o portal "The Athletic". Nesse caso, toda a imprensa especializada tem apontado o circuito de Imola, no norte de Itália, como a hipótese mais provável para receber o final da temporada de 2026.
O circuito de Portimão chegou a ser dado como o mais provável para cumprir esse papel. Nas últimas semanas, a hipótese tem perdido terreno para Imola devido, segundo a mesma imprensa, a obras necessárias para a receber o GP de Portugal em 2027.
A Renascença tem questionado o Autódromo Internacional do Algarve sobre que intervenções são necessárias no circuito, mas ainda não obteve respostas. O asfalto do circuito foi totalmente substituído antes da corrida em 2020.
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