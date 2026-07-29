F1 em Portimão já tem data provisória: GP de Portugal de 2027 pode ser a 20 de junho

O calendário oficial de 2027 só será divulgado no outono, mas já existe uma possível data para o regresso do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 ao circuito de Portimão. O evento pode ter lugar a 20 de junho, entre os GPs do Mónaco e de Silverstone.

A data é avançada pelo "The Race", um site especializado em desporto motorizado, que publicou o plano da F1 para o calendário de provas de 2027. O GP de Portugal vai preencher a vaga deixada pelo GP dos Países Baixos, realizado em Zandvoort, mas em vez de ser a primeira corrida após a pausa do verão (no último fim de semana de agosto), ocupará o espaço do Grande Prémio de Barcelona-Catalunha.

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A opção de fazer a corrida no Autódromo Internacional do Algarve em junho permite às equipas e à F1 manter largamente a mesma operação logística que já levam a cabo há décadas nos meses de maio e junho, não obrigando a nenhuma alteração substancial de rotas no início da fase europeia da temporada.

Caso o GP de Portugal se realize entre 18 e 20 de junho, isso também significa que a F1 voltará a evitar competir com as 24 Horas de Le Mans (que decorrem na França entre 9 e 13 de junho).

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, disse esta quarta-feira à imprensa especializada que o calendário oficial de 2027 apenas será divulgado no outono — habitualmente, as datas das corridas têm sido conhecidas em junho. O atraso deve-se aos constrangimentos gerados pela guerra no Irão, que também obriga a F1 a pensar num plano B para substituir novamente as corridas no Médio Oriente.

