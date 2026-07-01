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Euro 2024. Buscas na Federação Alemã por suspeitas de "tratamento preferencial" e subornos por bilhetes

01 jul, 2026 - 08:54 • Eduardo Soares da Silva

Vários municípios estão também a ser alvo de buscas. Milhares de bilhetes para o torneio poderão ter sido distribuídos de forma ilegal.

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A sede da Federação Alemã de Futebol (DFB) foi alvo de buscas, esta quarta-feira, por suspeita de "tratamento preferencial" e subornos por bilhetes no Euro 2024, organizado no país.

De acordo com o jornal "Bild", no centro da investigação estão um alemão de 66 anos de idade e um francês de 46, que terão recebido ilegalmente convites para hotéis e milhares de bilhetes para várias partidas.

Os bilhetes poderão ter sido depois distribuídos de forma ilegal antes do Euro 2024.

Segundo a investigação, há uma suspeita de problema estrutural na DFB e de suborno, que poderá envolver vários municípios que receberam os jogos.

A reportagem não revela a identidade dos dois principais suspeitos, mas anuncia que o francês que está sob investigação era o responsável pela comunicação entre a federação, UEFA e as cidade que receberam os jogos.

O cidadão alemão trabalhava na Câmara de Gelsenkirchen e tem antecedentes criminais por suspeita de fraude e peculato.

O Ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, a região mais populosa da Europa, garantiu que "qualquer pessoa do setor público que tenha recebido subornos vai receber uma visita."

"Os grandes eventos, como um Campeonato da Europa de Futebol, dependem da confiança do público, quer seja no desporto, como nas autoridades que o tornam possível. Não vamos permitir que essa confiança seja abalada por alguns convites e bilhetes", afirmou Herbert Reul.

As buscas não ocorreram, por isso, apenas na sede da DFB e em Gelsenkirchen, mas extendem-se pelas administrações municipais de Dortmund, Dusseldorf, Colónia, Hamburgo, Berlim, Frankfurt, Estugarda, Munique e Leipzig.

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