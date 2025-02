Fugiu da guerra na Bósnia e quando chegou ao Plymouth falou sobre "coragem". Agora, eliminou o Liverpool

Sábado, 9 de maio de 1992. Com golos de Michael Thomas (sim, esse) e Ian Rush, que jogava ao lado de Dean Saunders (sim, esse), o Liverpool de Graeme Souness (sim, esse) conquistou a Taça de Inglaterra contra o Sunderland. Se a luz do céu estava mais jubilosa e radiante para os lados de Anfield, em Bihac, na Bósnia, a história era outra. Já estalara a guerra nos Balcãs e a família de Miron Muslic, o treinador do Plymouth Argyle que agora eliminou o Liverpool na FA Cup, teve de fugir de um dia para o outro. Levaram-se apenas as coisas que cabiam nas mãos. Pouco mais de um mês depois, a cidade foi cercada pelos sérvios e assim ficaria durante três anos. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Muslic conversou sobre isto com a BBC há poucos dias, ainda antes de espantar o mundo ao eliminar os reds, os senhores que prometem ganhar mais uma Premier League sem muito esforço. O Plymouth Argyle, com um penálti de Ryan Hardie aos 53’, bateu a equipa de Arne Slot no Home Park, com Diogo Jota em campo. O Plymouth está em último lugar no Championship, a segunda divisão inglesa, mas tem sido falado na imprensa porque, primeiro, Wayne Rooney pegou na equipa e não correu nada bem. E, depois, porque o substituto era um senhor nascido na Bósnia em 1982 com nacionalidade austríaca, pois ele, os pais e a irmã mudaram-se para Innsbruck para fugir da guerra civil, com o estatuto de refugiados.

Foi naquele país que Muslic viveu a ressaca da fuga da pólvora e das explosões e dos medos. Tinha apenas nove anos quando deixou o seu país. Foi futebolista em vários clubes austríacos e ali começou como treinador adjunto, no Union Weibkirchen. Prosseguiu a carreira no SV Ried e finalmente ganhou o direito a controlar as mensagens e as opções táticas no Floridsdorfer e, mais tarde, no SV Ried, um regresso. Daí voou para a Bélgica, para o Cercle Brugge, que levou à Liga Conferência. Em janeiro, mudou-se para Plymouth e a primeira palestra foi um espectáculo tremendo. Parecia uma ted talk cheia de humanidade e com um guião, pendurado numa voz que serena, que faz acreditar. “Nós tivemos dificuldades a vida toda, e isto faz parte da minha jornada, é por isso que estou sempre muito otimista e muito positivo”, confessou à BBC. Por isso, perder um jogo no futebol está longe de ser um drama. “É essa a mensagem que quero passar aos jogadores, que a vida é uma luta com surpresas bonitas, e que há sempre algo por que vale a pena lutar.” A palestra especial de Muslic O Plymouth vive tempos belos. Depois de dois empates e de uma pesada goleada em casa com o Burnley, o clube venceu finalmente e logo contra um candidato à subida, o West Bromwich. Agora, os 'Pilgrims', fundados em 1886, eliminaram o Liverpool na quarta ronda da FA Cup e confirmam que fevereiro mais parece um musical feliz. Segue-se mais um jogo em casa contra o Millwall, para encurtar as distâncias e fugir à despromoção. São quatro os pontos que separam o Plymouth do Hull City, o primeiro clube acima da linha de água. Talvez o que agora vemos tenha começado naquela palestra de Muslic, a debutante palestra do treinador de 42 anos, nascido na Bósnia e que fugiu da guerra.

Começou por elogiar Kevin Nancekivell, o treinador que tem saltado de adjunto para principal para adjunto, no fundo para ajudar o clube em momentos de aperto. “Isso é coragem”, definiu Muslic, que também deixou algums palavras para o capitão Joe Edwards, lesionado na altura. Depois, o bósnio refletiu sobre as dificuldades, sobre os tempos que foram árduos e angustiantes até ali. E começou a puxá-los para o seu lado. “Eles [imprensa e adeptos] podem destruir-nos todos os dias, em todos os jogos. É por isso que é difícil ser um futebolista profissional. É por isso que estamos aqui, porque é difícil.” Talvez os jogadores não soubessem quem tinham perante eles, talvez fosse apenas o treinador do Cercle Brugge que ia cumprindo uma época demasiado humilde. Mas o som do silêncio tornou-se magia, as pausas, a atenção. O pacote estava lá todo. Havia uma carga especial naquele auditório. “Nada, nas próximas semanas, vai ser fácil para nós. Sem problema”, continuou, imaginando a famosa ‘dog fight’, como chamam por lá às lutas pela manuntenção. “Vamos enfrentar este desafio com compromisso, com coração, com união (...).” A forma como traça o diagnóstico e diz, mais do que uma vez, “no problem” tem o doce sabor de um abraço desejado.