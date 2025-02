Nesta regressa ao Monza sete semanas depois de ter sido despedido

Alessandro Nesta está de regresso ao cargo de treinador do Monza. Não ao fim de dez ou cinco ou dois anos, mas sim sete semanas depois de ter sido despedido.

O antigo central internacional italiano, atualmente com 48 anos, foi demitido no dia 23 de dezembro, depois de ter conseguido apenas uma vitória (e sete empates) em 17 jogos na Serie A desde o início da época. Porém, o seu sucessor, Salvatore Bocchetti, fez pior ainda - seis derrotas em sete jogos - e, depois de uma pesada derrota (5-1) com a Lazio, recebeu guia de marcha.

"O AC Monza anuncia que revogou o despedimento de Alessandro Nesta, que volta a assumir o cargo de treinador da equipa principal 'biancorossa'", lê-se no comunicado do clube italiano.

Nesta pega na equipa na última posição do campeonato, a mesma em que a deixou há sete jornadas, mas com somente mais três pontos. O Monza soma 13 pontos em 24 jogos e está a oito do Empoli, primeiro clube acima da linha de água.

Alessandro Nesta, que foi campeão do mundo pela Itália em 2006 e conquistou duas Ligas dos Campeões pelo AC Milan, é considerado um dos grandes centrais da história do futebol mundial. Como treinador, iniciou a carreira em 2016, no Miami FC, dos Estados Unidos. Em solo italiano, orientou Perugia, Frosinone e Reggiana, antes de chegar ao Monza, esta temporada.