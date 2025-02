Jogadora do Barcelona acusada de "violar a intimidade" de adversária

A jogadora do Barcelona María Pilar "Mapi" León está a ser acusada de "violar a intimidade" da defesa-central Daniela Caracas, do Espanhol, no dérbi da Liga espanhola feminina entre os dois clubes, no domingo. Em causa um lance aos 14 minutos da partida, em que, como é possível observar pelas imagens da transmissão televisiva, León parece tocar a zona íntima de Caracas, depois de uma série de empurrões de parte a parte. Também diz algo à colombiana, que as redes sociais interpretam como sendo "tens pénis?", o que já gerou acusações de intolerância. Esta segunda-feira, o Espanhol manifestou apoio a Daniela Caracas. "Queremos mostrar o nosso total descontentamento e condenar os factos que tiveram lugar no passado domingo (...). Trata-se de uma ação que consideramos inaceitável e que não deve passar despercebida. Numa jogada do encontro, a jogadora do Barcelona María Pilar León, a meio de um duelo físico com a nossa futebolista Daniela Caracas, fez um gesto que viola a intimidade da nossa jogadora", lê-se em comunicado. O clube também esclarece que, embora Caracas não tenha reagido no momento, "posteriormente, ao assimilar o sucedido, tomou consciência da gravidade do gesto, mas optou por não reagir de forma irada para evitar uma sanção disciplinar e prejudicar a equipa".

O Espanhol, que condena "qualquer ato que atente contra a integridade física das futebolistas em campo", pede que haja consequências: "Esperamos que este tipo de situações sejam tratadas com a seriedade que merecem. Além disso, colocámos à disposição da nossa jogadora os serviços jurídicos do clube, caso deseja empreender ações legais. Também (...) queremos expressar a nossa rejeição de qualquer forma de violência, seja física ou verbal, no mundo do futebol." Também esta segunda-feira, Mapi León defendeu-se das acusações do Espanhol, num comunicado publicado no site oficial do Barcelona. "Em nenhum momento violei, nem tive a intenção de violar, a intimidade da minha colega de profissão Daniela Caracas. Nas imagens, vê-se que é um lance do jogo em que ela choca intencionalmente comigo e eu toco-lhe na perna, dizendo-lhe, como reação ao encontrão: 'O que é que se passa contigo?' ["Qué te passa" em espanhol]. Não há qualquer toque na zona íntima e muito menos intenção disso, insisto, é um simples lance do jogo que não merece a difusão nem a importância que está a adquirir", pode ler-se na declaração escrita, em que a central reitera que "em nenhum caso [lhe] passaria pela cabeça tocar as partes íntimas de nenhuma" colega: "Vai contra os meus princípios e nunca o farei."

A defesa-central, de 29 anos, considera que se gerou "um ruído e uma polémica" em seu redor que têm como único objetivo "causar dano" à sua imagem e princípios, e revela que pretende tomar ação legal. "Encontro-me muito desgostada e dececionada, e por isso reservo-me o direito de empreender ações legais contra quem pretenda aproveitar este lance do jogo para me prejudicar e continuar a difamar-me sobre provas infundadas", escreve Mapi León, no site oficial do Barcelona.