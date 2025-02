Mais uma "remontada" à Real Madrid. City volta a ser a vítima

O Real Madrid venceu em casa do Manchester City, por 3-2, na primeira mão do "play-off" da Liga dos Campeões. É mais uma vitória dos campeões europeus em título com reviravolta nos últimos minutos.

A equipa de Pep Guardiola marcou primeiro, por Haaland, aos 19 minutos de jogo.

O Real empatou já na segunda parte, aos 60 minutos, por Kylian Mbappé, e as decisões ficaram para a reta final. Haaland bisou de penálti ao minuto 80, mas os jogos nunca estão fechados quando a competição é Champions e em campo está o Real.

Brahim Díaz empatou aos 86 e Jude Bellingham, herói dos costume em situações semelhantes, deu a vitória aos 92.

Ambos os golos foram assistidos por Vinícius Jr, que foi provocado antes do jogo com uma enorme tarja com a Bola de Ouro de Rodri.

Nos outros jogos da noite, o PSG venceu duelo francês em casa do Brest, por 3-0. Vitinha foi o homem do jogo após ter marcado o primeiro, de penálti.

Dembele fez os outros dois da equipa da capital, aos 45 e 66 minutos.

Já a Juventus cumpriu com o favoritismo e bateu o PSV Eindhoven, em Turim, por 2-1. McKennie marcou primeiro, aos 34 minutos, Perisic empatou aos 56 e Mbangula deu a vitória aos 82 minutos. Renato Veiga foi titular, Francisco Conceição suplente utilizado.