Foi uma noite feliz (e quentinha) para Moyes no regresso ao dérbi de Merseyside. E para Beto, claro

Há um mês, o Everton estava a lutar para sair da zona de despromoção e agora, já com David Moyes, conseguiu um empate inesperado com o líder da Liga Inglesa e já respira melhor na Premier League.

Acabou com um senhor sururu o jogo entre Everton e Liverpool , no velhinho e em jeito de despedida Goodison Park (133 anos), um dérbi marcado pelo golo do empate da equipa da casa no minuto 90’+8.

O Liverpool apresentou-se pela primeira vez num jogo da Premier League sem nenhum jogador inglês a titular e o Everton entrou com o pé no acelerador.

Na 27.ª jornada da Premier League, o dérbi entre Everton e Liverpool, um jogo sempre muito ansiado no futebol inglês, culminou com um empate a duas bolas e com um ponto para cada equipa.

O marcador foi inaugurado por Beto que, aos 11 minutos, colocou o Everton na dianteira (e assinou o quarto golo na Premier League). Com assistência de Jarrad Branthwaite, o jogador português fugiu à defesa do Liverpool e no frente a frente com Alisson marcou o primeiro golo do encontro.

Na segunda parte, o treinador Arne Slot apostou nas substituições e foi recompensado. O Liverpool conseguiu a vantagem com um golo de Mohamed Salah, aos 73 minutos, deixando os adeptos dos reds confiantes nos três pontos.

Mas a equipa da casa não se conformou e o capitão do Everton, James Tarkowski, marcou o golo do empate aos 90’+8 minutos, deixando os adeptos do Everton ao rubro no último dérbi de Merseyside disputado no Goodison Park, uma vez que o Everton terá um novo estádio.

Este resultado permitiu ao líder Liverpool somar 57 pontos. O Everton conta com 27 pontos, ocupando assim o 15.º lugar na Liga Inglesa.

Após o apito final, as emoções tomaram conta do estádio, com cartões vermelhos para Abdoulaye Doucoure e Curtis James, com adeptos a invadirem o relvado, e ainda com as expulsões de Arne Slot e do assistente Sipke Hulshoff, após reclamarem com o árbitro da partida, Michael Oliver.