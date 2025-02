Técnico troca quinto classificado do Championship pelo 21.º

John Eustace é o novo treinador do Derby County, anunciou esta quinta-feira o 21.º classificado do Championship, a II Liga inglesa.

Uma movimentação, à primeira vista, estranha, dado que, para pegar nos "rams", o técnico inglês deixou o Blackburn Rovers, quinto colocado do mesmo escalão e que está na corrida à subida à Premier League.

Esta descida voluntária de 16 lugares na tabela tem duas explicações: John Eustace pretendia mudar-se para mais perto da família, que é das Midlands (fica agora a cerca de uma hora de carro, em oposição às duas que demoraria a chegar a Solihull desde Blackburn); o antigo médio foi jogador do Derby County, clube em que terminou a carreira.

Embora fique sem o treinador que na temporada passada o salvou da descida e, nesta, o aproximou do regresso à Premier League, o Blackburn Rovers recebe uma compensação de 500 mil libras, cerca de 600 mil euros à taxa de conversão atual. Eustace terá, agora, a missão de garantir a manutenção do Derby County, que se encontra no 21.º posto do Championship, logo acima da linha de água e com os mesmos 29 pontos do Hull City, a primeira equipa das três em zona de despromoção.

John Eustace, de 45 anos, sucede ao compatriota Paul Warne, depois de passagens, como treinador principal, por Kidderminster e Birmingham City, além da última temporada e meia com o Blackburn Rovers.