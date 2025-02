A Arábia Saudita não compra qualquer um. Kubo defende o “bom futebol, não o caro”

Nos últimos anos, o futebol da Arábia Saudita tem ganho cada vez mais palco com o investimento financeiro na aquisição de alguns dos melhores jogadores do mundo e o avanço na conquista de público de todo o mundo.

Mas o momento chave, em que os olhos de todos os continentes se focaram no campeonato saudita, dá-se em 2022, aquando da contratação de Cristiano Ronaldo, pelo Al-Nassr. Nas últimas temporadas, equipas como o Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli, têm representado o país no Mundial de Clubes e na Liga dos Campeões da Ásia.

A primeira edição da Liga Profissional Saudita aconteceu em 1976/77, com a participação de oito equipas, onde o Al-Nassr saiu vencedor. Com a evolução do futebol no país, a competição conta, atualmente, com 18 equipas.

O futebol apareceu na Arábia Saudita em meados do século XX, mas é nas últimas décadas, que o desporto rei da Europa tem desempenhado um importante papel na promoção do país.

Desde a captação de Cristiano Ronaldo, a aposta no campeonato mantém-se e o mediatismo é cada vez maior.

Do início da temporada até agora, o internacional português já soma 24 golos e quatro assistências em 26 jogos. Cristiano Ronaldo foi dos primeiros portugueses a mudar-se, mas não o único. A liga saudita conta com jogadores como Danilo Pereira, no Al-Ittihad, Rúben Neves e João Cancelo, no Al-Hilal com o comando técnico assumido pelo português Jorge Jesus.

Também Vinícius Júnior, jogador brasileiro do Real Madrid, foi alvo da Arábia Saudita. De acordo com o jornal “Marca”, a proposta inclui um contrato de cinco anos, com salário astronómico e, ainda, o papel de embaixador do Campeonato do Mundo de 2034. Com contrato até 2027, no Real Madrid, a cláusula de rescisão é de mil milhões de euros.