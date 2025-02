Internacional sul-coreano com pena suspensa por filmagem ilegal de encontros sexuais

O internacional sul-coreano Hwang Ui-jo foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa por filmar de forma ilegal encontros sexuais com uma mulher, avança a agência noticiosa Yonhap, da Coreia do Sul.

Hwang, de 32 anos, que joga no Alanyaspor, da Turquia, estava acusado de utilizar câmaras escondidas para se filmar a ter relações sexuais com duas mulheres, sem o seu consentimento, em quatro ocasiões durante o ano 2022. Inicialmente, o jogador declarou-se inocente, no entanto, já em outubro, assumiu-se culpado. Agora, foi condenado pelas acusações relativas a uma mulher, ainda que ilibado em relação à outra.

"Dada a seriedade dos efeitos socialmente nocivos da filmar [encontros sexuais] ilegalmente, é necessário punir [Hwang] duramente", afirmou o juiz do Tribunal de Seul, durante a leitura da sentença.