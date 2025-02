"Não me associem com os vossos ideais": Joana Marchão demarca-se de publicação do Chega

A internacional portuguesa Joana Marchão recorreu às "stories" do Instagram, esta sexta-feira, para expressar a sua indignação com uma publicação do Chega de Abrantes no Facebook com uma foto sua.

"Nossos", lia-se no "post" do ramo abrantino do partido político, a acompanhar uma foto da defesa do Servette e da seleção nacional, que é natural de Abrantes. A publicação foi, entretanto, apagada.

No Instagram, Marchão publicou uma captura de ecrã do "post", sobre a qual escreveu, a demarcar-se: "'Os nossos'? Não me associem com os vossos ideais de m...! Denunciem! Fascismo nunca mais!"

Joana Marchão, de 28 anos, natural de Abrantes, renovou recentemente contrato com o Servette, até 2027. A lateral-esquerda também integra a convocatória para os dois primeiros jogos de Portugal na fase de grupos da segunda edição da Liga das Nações, com Inglaterra e Bélgica.