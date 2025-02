A Juventus derrotou o Inter, por 1-0, com golo do português Francisco Conceição, no jogo grande da jornada 25.

O quinto golo do extremo luso na temporada impede o Inter de se isolar na frente do campeonato italiano.

O campeão italiano em título teve mais oportunidades, incluindo de Taremi, outro ex-FC Porto, mas acabou por ser a “Vechia Signora” a garantir os três pontos.

Para além de Francisco Conceição, a Juve também contou com Renato Veiga a defesa central.