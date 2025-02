AC Milan de Conceição, Leão e Félix eliminado pelo Feyenoord

O AC Milan, treinado por Sérgio Conceição e com Rafael Leão e João Félix no onze inicial, foi eliminado da Liga dos Campeões, ao empatar a um golo com o Feyenoord, na segunda mão do play-off, esta terça-feira.

O clube italiano tinha perdido o primeiro jogo em Roterdão, por 1-0, devido a um erro de Mike Maignan, mas entrou a todo o gás nesta segunda mão e adiantou-se no marcador logo ao primeiro minuto. Santiago Giménez marcou à ex-equipa e empatou a eliminatória.

Ao minuto 51, no entanto, Theo Hernández deitou tudo a perder. O lateral-esquerdo francês viu o segundo cartão amarelo por simulação de grande penalidade e foi expulso, deixando o Milan com menos um jogador e à mercê de um Feyenoord galvanizado pela vantagem numérica.

Os neerlandeses partiram para o golo do empate, que chegou aos 73 minutos, por intermédio do recém-entrado Julián Carranza.

A partir daí, em desvantagem (2-1) no resultado agregado, o Milan retomou as rédeas do encontro e começou a gerar situação de golo atrás de situação de golo, ainda que o Feyenoord também criasse perigo na transição. Apesar da insistência, a equipa de Sérgio Conceição nunca conseguiu voltar a desmontar a resistência do adversário e acabou por dizer adeus à Liga dos Campeões, ainda antes dos oitavos de final.

Já os neerlandeses celebram o primeiro apuramento para os "oitavos" da Champions desde 1999/2000. Agora, terão pela frente Inter de Milão ou Arsenal - destino que será ditado no sorteio de sexta-feira, às 11h00.