FC Barcelona ganha ao Rayo e volta a liderar em Espanha

O FC Barcelona está de regresso à liderança da Liga espanhola de futebol, ao ganhar por 1-0 ao Rayo Vallecano, no encerramento da 24.ª jornada, tirando partido dos empates na ronda dos rivais de Madrid.

O jogo, disputado no estádio olímpico de Barcelona, não foi nada fácil para o 'Barça', que não consegui mais do que uma vantagem tangencial, com o golo do polaco Robert Lewandowski, de grande penalidade, aos 28 minutos.

O goleador polaco chega ao 20.º tento nesta edição da Liga, em que é destacadamente o melhor marcador.

Os catalães chegam aos 51 pontos tantos quantos tem o Real Madrid e mais um do que o Atlético (50), relançando ainda mais a luta pelo campeonato.

O 'Barça' lidera a Liga graças à diferença de golos face ao Real Madrid, que goleou por 4-0 na primeira volta, na capital do país.