Árbitro que expulsou Bellingham sob investigação. "Fecho-me o dia todo em casa. Que futebol estamos a criar?"

Acontece que Munuera Montero é, também, o árbitro do Osasuna-Real Madrid, jogo em que suscitou a ira dos adeptos dos "merengues" ao mostrar o cartão vermelho direto a Jude Bellingham, por protestos.

O departamento de integridade da RFEF está a investigar o caso, de forma a perceber se há conflito de interesses - se a conclusão for que há, o árbitro, de 41 anos, pode ser multado em até 100 mil euros.

Em declarações à rádio espanhola "COPE", José Luis Munuera Montero denuncia os "ataques" de que a classe arbitral tem sido alvo nas últimas semanas: "Agora calhou-me a mim, mas há quanto tempo é que o Conselho [de Arbitragem] sofre com estes ataques?"

"Fico o dia todo fechado em casa, sem acreditar no que se está a passar. É muito duro, não por mim. Eu sou muito forte mentalmente. Muito forte. Mas isto está a perder o controlo. Que desporto estamos a criar com o futebol? Queremos isto?", questiona o árbitro andaluz.

Munuera Montero fala de "outros interesses" que considera estarem a motivar a investigação a que é sujeito, que diz estar a afetar a sua família.

"Antes que me voltassem a mandar 100 mil mensagens de morte ou insultos, silenciei a conta de LinkedIn, para que isso não voltasse a acontecer. Estão a vilipendiar os meus sobrinhos, a incomodar os meus nove irmãos, o meu pai de 80 anos foi hoje à missa e... é melhor que me cale. A minha família está muito preocupada, só não me pediram que deixe de ser árbitro porque sabem que isso é impossível. Os meus pais não merecem isto. O que é que estamos a criar? Estamos loucos? controlamos a violência ou promovemo-la?", reforça.

Árbitro vai agir judicialmente

Munuera, que garante não ter "medo, porque não [tem] nada que ocultar", também rejeitou as suspeitas numa publicação no Instagram.

"A empresa Talentus Sports Speakers, empresa participada pelo árbitro José Luis Munuera, não faturou, desde a sua criação, nenhuma quantidade a entidade desportiva alguma, sejam clubes, federações ou empresas da indústria do desporto", pode ler-se no comunicado.

O árbitro espanhol destaca, ainda, que agirá judicialmente "contra queles que, de forma intencional ou imprudente, difundiram falsidades ou informações incorretas ou enviesadas, gerando um irreparável prejuízo no prestígio profissional, reputação própria e da comunidade arbitral, assim como na intimidade pessoal própria e de terceiros".