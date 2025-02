Ex-treinadora do Sporting integra equipa técnica de clube dos EUA

A ex-treinadora da equipa feminina do Sporting, Mariana Cabral, junta-se à equipa técnica do Utah Royals, anunciou o clube norte-americano.

Sem clube desde que deixou o comando técnico do Sporting, em outubro de 2024, Cabral vai ser adjunta do belga Jimmy Coenraets, que subiu a treinador principal na reta final da temporada passada.

Criado em 2017, o Utah Royals competiu na NWSL, a Liga feminina dos Estados Unidos, de 2018 a 2020, ano em que cessou operações. O clube foi restaurado em 2023 e voltou a competir em 2024. Nesta primeira época de regresso, terminou o campeonato no 11.º lugar, fora dos play-offs.

Antiga futebolista e jornalista, Mariana Cabral iniciou a carreira de treinadora, no futebol feminino, como adjunta no Palmense, antes de orientar as equipas jovens do Estoril Praia. Passou, depois, para a formação do Sporting, em que comandou vários escalões, até chegar à equipa principal, na época 2021/22. Em três temporadas e meia, conquistou uma Taça de Portugal e duas Supertaças.