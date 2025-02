Mbappé exige 55 milhões de euros, PSG não quer pagar. Tribunal vai decidir

A disputa salarial entre Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain (PSG), a quem reclama 55 milhões de euros não pagos da sua última temporada, vai ser decidida nos tribunais comuns, uma vez que a federação também desistiu do caso.

A Comissão Superior de Recurso da Federação Francesa de Futebol (FFF) entendeu que não pode decidir sobre o diferendo que, entretanto, levou já o PSG a seguir a via civil, com recurso ao Tribunal do Trabalho de Paris.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Anteriormente, em 11 de dezembro, a comissão de disciplina da Liga Profissional de Futebol (LFP) também já tinha recusado impor ao clube as sanções desportivas exigidas pelos advogados do agora jogador do Real Madrid.

Esgotadas as vias da Liga e da Federação, triunfa assim a estratégia do PSG que há meses defende que só a justiça civil pode resolver a disputa.

Mbappé, que no verão de 2023, após calorosa disputa, acedeu a ficar mais uma época em Paris (2023/24), reclama 55,4 milhões de euros, maioritariamente oriundos de bónus contratuais (36,6 milhões de euros), bem como 5,75 milhões mensais de vencimentos correspondentes a abril, maio e junho de 2024.

Entretanto, em julho de 2024 o atleta mudou-se para o Real Madrid, saindo a custo zero do clube francês, que entende que não tem nada a pagar ao internacional gaulês.